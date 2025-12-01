Marché de Noël de l’EHPAD de Conches, 14.12.2025 EHPAD DE CONCHES Conches-en-Ouche

Marché de Noël de l’EHPAD de Conches, 14.12.2025

EHPAD DE CONCHES 86 rue François Mitterrand Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Traditionnel marché de Noël organisé par l’EHPAD de Conches-en-Ouche La Résidence des Reflets d’Argent

Venez découvrir en solo, en famille ou entre amis nos exposants tout au long de la journée cookies artisanaux, bijoux élégants, objets personnalisés, parfums raffinés, et bien d’autres trésors à dénicher … .

EHPAD DE CONCHES 86 rue François Mitterrand Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie audrey.courcier@ehpad-conches.fr

