Marché de Noël de L’EHPAD du Bois Rosier Vatan

Marché de Noël de L’EHPAD du Bois Rosier

2 Rue Jean Levasseur Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-03 11:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03

L’EHPAD du Bois Rosier à Vatan organise son marché de Noël le mercredi 3 décembre de 11h à 17h

Vous retrouverez

Une tombola

Du vin chaud chocolat chaud

Des producteurs locaux

Une restauration sur place

Et aussi le Père Noël qui sera présent.

N’hésitez pas à venir réchauffer le cœur de nos aînés et profiter d’un petit marché de Noël. .

2 Rue Jean Levasseur Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69

English :

EHPAD du Bois Rosier in Vatan organizes its Christmas market on Wednesday December 3 from 11am to 5pm

German :

Das Pflegeheim EHPAD du Bois Rosier in Vatan veranstaltet am Mittwoch, den 3. Dezember von 11 bis 17 Uhr seinen Weihnachtsmarkt

Italiano :

L’EHPAD du Bois Rosier di Vatan organizza il suo mercatino di Natale mercoledì 3 dicembre dalle 11.00 alle 17.00

Espanol :

El EHPAD du Bois Rosier de Vatan celebra su mercado navideño el miércoles 3 de diciembre de 11.00 a 17.00 horas

