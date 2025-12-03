Marché de Noël de L’EHPAD du Bois Rosier Vatan
Marché de Noël de L’EHPAD du Bois Rosier Vatan mercredi 3 décembre 2025.
Marché de Noël de L’EHPAD du Bois Rosier
2 Rue Jean Levasseur Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-03 11:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
L’EHPAD du Bois Rosier à Vatan organise son marché de Noël le mercredi 3 décembre de 11h à 17h
Vous retrouverez
Une tombola
Du vin chaud chocolat chaud
Des producteurs locaux
Une restauration sur place
Et aussi le Père Noël qui sera présent.
N’hésitez pas à venir réchauffer le cœur de nos aînés et profiter d’un petit marché de Noël. .
2 Rue Jean Levasseur Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69
English :
EHPAD du Bois Rosier in Vatan organizes its Christmas market on Wednesday December 3 from 11am to 5pm
German :
Das Pflegeheim EHPAD du Bois Rosier in Vatan veranstaltet am Mittwoch, den 3. Dezember von 11 bis 17 Uhr seinen Weihnachtsmarkt
Italiano :
L’EHPAD du Bois Rosier di Vatan organizza il suo mercatino di Natale mercoledì 3 dicembre dalle 11.00 alle 17.00
Espanol :
El EHPAD du Bois Rosier de Vatan celebra su mercado navideño el miércoles 3 de diciembre de 11.00 a 17.00 horas
L’événement Marché de Noël de L’EHPAD du Bois Rosier Vatan a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Champs d’Amour