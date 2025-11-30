Marché de Noël de l’Ehpad Vitéal Saint-Pierre-d’Oléron

Marché de Noël de l’Ehpad Vitéal

6 rue de Bonifaut Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

La maison de retraite Vitéal vous ouvre ses portes le dimanche 30 novembre 2025 de 9h à 18h pour son chaleureux Marché de Noël !

+33 5 46 47 15 61 animation@ehpad-oleron-viteal.fr

English :

The Vitéal retirement home opens its doors to you on Sunday, November 30, 2025 from 9am to 6pm for its warm Christmas Market!

German :

Das Altenheim Vitéal öffnet am Sonntag, dem 30. November 2025, von 9 bis 18 Uhr seine Türen für seinen gemütlichen Weihnachtsmarkt!

Italiano :

La casa di riposo Vitéal vi apre le porte domenica 30 novembre 2025 dalle 9.00 alle 18.00 per il suo caldo mercatino di Natale!

Espanol :

La residencia de ancianos Vitéal te abre sus puertas el domingo 30 de noviembre de 2025 de 9:00 a 18:00 para celebrar su cálido Mercado de Navidad

