Marché de Noël de l’Ehpad Vitéal Saint-Pierre-d’Oléron
Marché de Noël de l’Ehpad Vitéal
6 rue de Bonifaut Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
La maison de retraite Vitéal vous ouvre ses portes le dimanche 30 novembre 2025 de 9h à 18h pour son chaleureux Marché de Noël !
6 rue de Bonifaut Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 15 61 animation@ehpad-oleron-viteal.fr
English :
The Vitéal retirement home opens its doors to you on Sunday, November 30, 2025 from 9am to 6pm for its warm Christmas Market!
German :
Das Altenheim Vitéal öffnet am Sonntag, dem 30. November 2025, von 9 bis 18 Uhr seine Türen für seinen gemütlichen Weihnachtsmarkt!
Italiano :
La casa di riposo Vitéal vi apre le porte domenica 30 novembre 2025 dalle 9.00 alle 18.00 per il suo caldo mercatino di Natale!
Espanol :
La residencia de ancianos Vitéal te abre sus puertas el domingo 30 de noviembre de 2025 de 9:00 a 18:00 para celebrar su cálido Mercado de Navidad
