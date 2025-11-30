Marché de Noël de l’EMAM Niederbronn-les-Bains
Marché de Noël de l’EMAM
7 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Vente d’objets de Noël (couronnes de l’Avent) confectionnés par les résidents et bénévoles de l’EHPAD Mère Alphonse-Marie. Petite restauration maison.
7 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 85 85
English :
Sale of Christmas items (Advent wreaths) made by residents and volunteers of EHPAD Mère Alphonse-Marie. Home-made snacks.
German :
Verkauf von Weihnachtsartikeln (Adventskränze), die von den Bewohnern und Freiwilligen des Altenheims Mère Alphonse-Marie hergestellt wurden. Kleine hausgemachte Speisen.
Italiano :
Vendita di oggetti natalizi (corone d’Avvento) realizzati dai residenti e dai volontari dell’EHPAD Mère Alphonse-Marie. Merende fatte in casa.
Espanol :
Venta de artículos navideños (coronas de Adviento) realizados por los residentes y voluntarios del EHPAD Mère Alphonse-Marie. Aperitivos caseros.
