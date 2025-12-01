Marché de Noël de l’ensemble scolaire St Colomban Place du Général de Gaulle Luxeuil-les-Bains
Marché de Noël de l'ensemble scolaire St Colomban Place du Général de Gaulle Luxeuil-les-Bains dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de l’ensemble scolaire St Colomban
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
La magie de Noël s’invite à l’école.
Restauration et buvette sur place, chorale des enfants à 11h, ateliers bricolage, boîtes aux lettres et photo avec le père Noël, nombreux artisans… .
Place du Général de Gaulle Ensemble scolaire St Colomban Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
