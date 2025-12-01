Marché de Noël de l’ensemble scolaire St Colomban Place du Général de Gaulle Luxeuil-les-Bains

Marché de Noël de l’ensemble scolaire St Colomban

Place du Général de Gaulle Ensemble scolaire St Colomban Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

2025-12-14 10:00:00

2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

La magie de Noël s’invite à l’école.

Restauration et buvette sur place, chorale des enfants à 11h, ateliers bricolage, boîtes aux lettres et photo avec le père Noël, nombreux artisans… .

