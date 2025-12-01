Marché de Noël de Léognan

Léognan Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Découvrez le programme de Noël de Léognan !

-3/12 18h Lancement des illuminations de noël

-3/12 au 7/12 Vente d’affiches de cinéma (téléthon) ECGB

-8/12 au 21/12 Manège sur le parvis des Halles de Gascogne

-5/12 20h30 Concert de la Sainte Cécile (téléthon) Halles de Gascogne

-6/12 11h Dictée du téléthon 14h Léognan à un incroyable talent ECBG

-7/12 14h Concert de l’école de musique Halles de Gascogne 17h Slip Inside (spectacle) ECGB

-13/12 One Mae (complet) Bulle musicale ECGB

-13/12 au 14/12 MARCHE DE NOEL HALLES DE GASCOGNE

-14/12 16h15 Ciné-Club La ruée vers l’or ECGB

-20/12 Matin Noël des commerçants Place Salvador Allende

16 H 30 Spectacle de noël Ali Baba ECGB

17 H 30 Goûter avec le père noël ECGB

18 H 30 Balade en lumières (départ ECGB) Pontaulic

-23/12 au 4/01 Festival ça cartoon à Léognan ECGB

-31/12 20h30 Théâtre des Salinières .

Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40

English : Marché de Noël de Léognan

L’événement Marché de Noël de Léognan Léognan a été mis à jour le 2025-11-28 par Sud Bordeaux Tourisme