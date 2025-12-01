Marché de Noël de Léognan Léognan
Marché de Noël de Léognan Léognan samedi 13 décembre 2025.
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Découvrez le programme de Noël de Léognan !
-3/12 18h Lancement des illuminations de noël
-3/12 au 7/12 Vente d’affiches de cinéma (téléthon) ECGB
-8/12 au 21/12 Manège sur le parvis des Halles de Gascogne
-5/12 20h30 Concert de la Sainte Cécile (téléthon) Halles de Gascogne
-6/12 11h Dictée du téléthon 14h Léognan à un incroyable talent ECBG
-7/12 14h Concert de l’école de musique Halles de Gascogne 17h Slip Inside (spectacle) ECGB
-13/12 One Mae (complet) Bulle musicale ECGB
-13/12 au 14/12 MARCHE DE NOEL HALLES DE GASCOGNE
-14/12 16h15 Ciné-Club La ruée vers l’or ECGB
-20/12 Matin Noël des commerçants Place Salvador Allende
16 H 30 Spectacle de noël Ali Baba ECGB
17 H 30 Goûter avec le père noël ECGB
18 H 30 Balade en lumières (départ ECGB) Pontaulic
-23/12 au 4/01 Festival ça cartoon à Léognan ECGB
-31/12 20h30 Théâtre des Salinières .
Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40
