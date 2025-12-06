Marché de Noël de l’Esatco Jardinerie Horticat Chaumes-en-Retz

Marché de Noël de l’Esatco Jardinerie Horticat

24 rue du Pas de la Haie Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’ESAT Horticat accueille 102 personnes, reconnues travailleurs handicapés et possédant une orientation professionnelle en ESAT par la MDPH. L’ensemble des personnes sont accompagnées par une équipe de moniteurs d’atelier, une psychologue et une conseillère en économie sociale et familiale réparti s

Au programme des deux jours

Marché de Noël samedi 6 décembre de 10h à 18h

vente de sapins fraichement coupés

stands d’artisans locaux

dégustations de produits

mini ferme

buvette

24 rue du Pas de la Haie Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 62 39 20 23

English :

ESAT Horticat is home to 102 people, recognized as disabled workers by the MDPH. All our employees are supported by a team of workshop supervisors, a psychologist and a social and family economics advisor

