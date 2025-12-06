Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de l’Espoir Froideconche

Place de l’Église Froideconche Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Au profit du Téléthon via les dévidoirs de l’espoir.
Buvette et restauration sur place.
Exposant 20€ les 4 mètres.
Organisé par l’amicale des pompiers de Froideconche.   .

Place de l’Église Froideconche 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   amicale.pompiersfroideconche@gmail.com

