Marché de Noël de l’Espoir Froideconche

Marché de Noël de l’Espoir
Place de l’Église Froideconche Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Au profit du Téléthon via les dévidoirs de l’espoir.
Buvette et restauration sur place.
Exposant 20€ les 4 mètres.
Organisé par l’amicale des pompiers de Froideconche. .
Place de l’Église Froideconche 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté amicale.pompiersfroideconche@gmail.com
