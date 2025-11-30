Marché de Noël de l’ETAC Troyes
Marché de Noël de l’ETAC Troyes dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël de l’ETAC
Salle Omnisport Troyes Aube
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Une journée placée sous le signe de la magie de Noël, du sport et de la convivialité.
Au programme
> Marché de Noël avec artisans, créateurs et producteurs locaux
> Exposition de voitures neuves, anciennes et tuning
> Animations tout au long de la matinée
> Match de handball l’après-midi
Buvette* et petite restauration sur place
Venez partager un moment magique et convivial en famille ou entre amis, découvrir de jolis produits, admirer de belles voitures et vibrer au rythme du handball.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Salle Omnisport Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 63 03 88 93
