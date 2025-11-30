Marché de Noël de l’ETAC Troyes

Marché de Noël de l’ETAC

Salle Omnisport Troyes Aube

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Une journée placée sous le signe de la magie de Noël, du sport et de la convivialité.



Au programme

> Marché de Noël avec artisans, créateurs et producteurs locaux

> Exposition de voitures neuves, anciennes et tuning

> Animations tout au long de la matinée

> Match de handball l’après-midi



Buvette* et petite restauration sur place



Venez partager un moment magique et convivial en famille ou entre amis, découvrir de jolis produits, admirer de belles voitures et vibrer au rythme du handball.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Salle Omnisport Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 63 03 88 93

