Marché de Noël de l’ETAC Troyes

Marché de Noël de l’ETAC Troyes dimanche 30 novembre 2025.

Salle Omnisport Troyes Aube

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Une journée placée sous le signe de la magie de Noël, du sport et de la convivialité.

Au programme
> Marché de Noël avec artisans, créateurs et producteurs locaux
> Exposition de voitures neuves, anciennes et tuning
> Animations tout au long de la matinée
> Match de handball l’après-midi

Buvette* et petite restauration sur place

Venez partager un moment magique et convivial en famille ou entre amis, découvrir de jolis produits, admirer de belles voitures et vibrer au rythme du handball.

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Salle Omnisport Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 63 03 88 93 

