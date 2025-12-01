Marché de Noël de Levroux 2025 Levroux
Marché de Noël de Levroux 2025 Levroux vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël de Levroux 2025
Levroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël de Levroux
La magie de Noël revient à Levroux avec l’un des plus beaux marchés de Noël du département !
Événement phare de la ville, le Marché de Noël 2025 vous plongera dans l’univers féerique de Charlie et la Chocolaterie.
Au programme
Artisans et créateurs
Gourmandises et spécialités locales
Animations pour petits et grands
Illuminations et ambiance festive
Et bien sûr… des surprises inédites pour émerveiller tous les visiteurs !
Ne manquez pas ce grand rendez-vous placé sous le signe de la féerie, du partage et de la découverte en cœur de ville. .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr
English :
Levroux Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt in Levroux
Italiano :
Mercatino di Natale di Levroux
Espanol :
Mercado de Navidad Levroux
L’événement Marché de Noël de Levroux 2025 Levroux a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Levroux