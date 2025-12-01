Marché de Noël de Levroux 2025 Levroux

Levroux Indre

Gratuit

Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Marché de Noël de Levroux

La magie de Noël revient à Levroux avec l’un des plus beaux marchés de Noël du département !

Événement phare de la ville, le Marché de Noël 2025 vous plongera dans l’univers féerique de Charlie et la Chocolaterie.

Au programme

Artisans et créateurs

Gourmandises et spécialités locales

Animations pour petits et grands

Illuminations et ambiance festive

Et bien sûr… des surprises inédites pour émerveiller tous les visiteurs !

Ne manquez pas ce grand rendez-vous placé sous le signe de la féerie, du partage et de la découverte en cœur de ville. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr

English :

Levroux Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in Levroux

Italiano :

Mercatino di Natale di Levroux

Espanol :

Mercado de Navidad Levroux

