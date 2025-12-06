Marché de Noël de l’EVS de la Cité à Laon Laon

Marché de Noël de l’EVS de la Cité à Laon

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Un marché de Noël à Laon organisé par l’Espace de Vie Sociale de la Cité, où de nombreux stands et ateliers vous attendront !

RV au gymnase du Bois de Breuil de 11h à 17h !

Rue du Bois de Breuil Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

A Christmas market in Laon organized by the Espace de Vie Sociale de la Cité, with a host of stalls and workshops!

See you at the Bois de Breuil gymnasium from 11 a.m. to 5 p.m.!

German :

Ein Weihnachtsmarkt in Laon, der vom Espace de Vie Sociale de la Cité organisiert wird, wo zahlreiche Stände und Workshops auf Sie warten!

Treffpunkt ist die Sporthalle Bois de Breuil von 11:00 bis 17:00 Uhr!

Italiano :

Mercatino di Natale a Laon organizzato dall’Espace de Vie Sociale de la Cité, con tante bancarelle e laboratori!

Ci vediamo alla palestra del Bois de Breuil dalle 11.00 alle 17.00!

Espanol :

Mercado de Navidad en Laon, organizado por el Espace de Vie Sociale de la Cité, con numerosos puestos y talleres

Nos vemos en el gimnasio del Bois de Breuil de 11:00 a 17:00

