Marché de Noël de l’Hégarty’s Villiers

Marché de Noël de l’Hégarty’s

4 Place Agnès Sorel Villiers Indre

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Le Hegarty’s vous propose un marché de Noël avec artisanat et produits du terroir.

Venez déguster et découvrir nos miels, prendre un p’tit vin chaud et profiter de la bonne ambiance !

Visite du Père Noël et concert de Celtica. .

+33 2 54 39 34 69 info@hegartys.fr

English :

Hegarty’s offers a Christmas market with crafts and local produce.

