Marché de Noël de l’Hégarty’s Villiers
Marché de Noël de l’Hégarty’s Villiers samedi 6 décembre 2025.
4 Place Agnès Sorel Villiers Indre
Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
Le Hegarty’s vous propose un marché de Noël avec artisanat et produits du terroir.
Venez déguster et découvrir nos miels, prendre un p’tit vin chaud et profiter de la bonne ambiance !
Visite du Père Noël et concert de Celtica. .
4 Place Agnès Sorel Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 34 69 info@hegartys.fr
English :
Hegarty’s offers a Christmas market with crafts and local produce.
