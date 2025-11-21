Marché de Noël de l’hôpital du Val du Madon Hopital Val du Madon Mirecourt

Marché de Noël de l’hôpital du Val du Madon

Hopital Val du Madon 32 rue Germini Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 13:30:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Marché de Noël.

Salle d’animation service Bergamote à l’Hôpital Val du Madon (Site de Mirecourt).

Cadeaux, bijoux, artisanat, bougies, création des résidents, vin chaud, gourmandises.

Organisé par l’association la Joie de Vivre et l’hôpital du Val du Madon

Les bénéfices de cette action permettent de financer les projets d’animation tout au long de l’annéeTout public

0 .

Hopital Val du Madon 32 rue Germini Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 68 12 88 05

English :

Christmas market.

Bergamote animation room at Hôpital Val du Madon (Mirecourt site).

Gifts, jewelry, crafts, candles, residents’ creations, mulled wine, delicacies.

Organized by the Joie de Vivre association and the Val du Madon hospital

Profits from this event are used to finance year-round entertainment projects

German :

Markt von Weihnachten.

Animationsraum Abteilung Bergamote im Krankenhaus Val du Madon (Standort Mirecourt).

Geschenke, Schmuck, Kunsthandwerk, Kerzen, Kreationen von Bewohnern, Glühwein, Leckereien.

Organisiert von der Vereinigung Joie de Vivre und dem Krankenhaus Val du Madon

Mit den Erlösen aus dieser Aktion werden das ganze Jahr über Animationsprojekte finanziert

Italiano :

Mercatino di Natale.

Sala di animazione Bergamote presso l’Ospedale Val du Madon (sito di Mirecourt).

Regali, gioielli, artigianato, candele, creazioni dei residenti, vin brulé, prelibatezze.

Organizzato dall’associazione Joie de Vivre e dall’Ospedale Val du Madon

I profitti di questo evento saranno utilizzati per finanziare le attività di tutto l’anno

Espanol :

Mercado de Navidad.

Sala de animación Bergamote en el Hospital Val du Madon (sitio de Mirecourt).

Regalos, bisutería, artesanía, velas, creaciones de los residentes, vino caliente, delicatessen.

Organizado por la asociación Joie de Vivre y el Hospital Val du Madon

Los beneficios de este evento se destinarán a financiar actividades a lo largo del año

L’événement Marché de Noël de l’hôpital du Val du Madon Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-10 par OT MIRECOURT