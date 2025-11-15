Marché de Noël de l’Hôtel d’Angleterre Hôtel d’Angleterre Roscoff

Marché de Noël de l’Hôtel d’Angleterre

Hôtel d’Angleterre 28 Rue Albert de Mun Roscoff Finistère

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15

Plongez dans la magie de Noël à Roscoff !

L’Hôtel d’Angleterre accueille la 1ʳᵉ édition de son Marché de Noël.

Au programme

– Des commerçants locaux et leurs créations pleines de charme

– Une buvette pour se réchauffer et partager un moment convivial

– Une ambiance féerique au cœur de Roscoff

Venez vivre la magie de cette toute première édition en famille ou entre amis. .

Hôtel d’Angleterre 28 Rue Albert de Mun Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 69 70 42

