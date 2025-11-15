Marché de Noël de l’Hôtel d’Angleterre Hôtel d’Angleterre Roscoff
Hôtel d’Angleterre 28 Rue Albert de Mun Roscoff Finistère
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-15
Plongez dans la magie de Noël à Roscoff !
L’Hôtel d’Angleterre accueille la 1ʳᵉ édition de son Marché de Noël.
Au programme
– Des commerçants locaux et leurs créations pleines de charme
– Une buvette pour se réchauffer et partager un moment convivial
– Une ambiance féerique au cœur de Roscoff
Venez vivre la magie de cette toute première édition en famille ou entre amis. .
Hôtel d’Angleterre 28 Rue Albert de Mun Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 69 70 42
