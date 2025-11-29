Marché de Noël de L’Houmeau Rue des sports L’Houmeau

Marché de Noël de L’Houmeau

Rue des sports Espace Saint-Exupéry L'Houmeau Charente-Maritime

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

L’association la Promotion de L’Houmeau organise la 24ème édition du Marché de Noël avec une cinquantaine d’exposants.

Rue des sports Espace Saint-Exupéry L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Christmas Market in L’Houmeau

The association la Promotion de L’Houmeau organizes the 24th edition of the Christmas Market with around fifty exhibitors.

German : Weihnachtsmarkt in L’Houmeau

Der Verein la Promotion de L’Houmeau organisiert die 24. Ausgabe des Weihnachtsmarkts mit rund 50 Ausstellern.

Italiano :

L’associazione la Promotion de L’Houmeau organizza il suo 24° mercatino di Natale, con una cinquantina di espositori.

Espanol : Mercado de Navidad en L’Houmeau

La asociación la Promotion de L’Houmeau organiza su 24º Mercado de Navidad, con unos cincuenta expositores.

