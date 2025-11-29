Marché de Noël de L’Houmeau Rue des sports L’Houmeau
samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël de L’Houmeau
Rue des sports Espace Saint-Exupéry L'Houmeau Charente-Maritime
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
L’association la Promotion de L’Houmeau organise la 24ème édition du Marché de Noël avec une cinquantaine d’exposants.
Rue des sports Espace Saint-Exupéry L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Christmas Market in L’Houmeau
The association la Promotion de L’Houmeau organizes the 24th edition of the Christmas Market with around fifty exhibitors.
German : Weihnachtsmarkt in L’Houmeau
Der Verein la Promotion de L’Houmeau organisiert die 24. Ausgabe des Weihnachtsmarkts mit rund 50 Ausstellern.
Italiano :
L’associazione la Promotion de L’Houmeau organizza il suo 24° mercatino di Natale, con una cinquantina di espositori.
Espanol : Mercado de Navidad en L’Houmeau
La asociación la Promotion de L’Houmeau organiza su 24º Mercado de Navidad, con unos cincuenta expositores.
