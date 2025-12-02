Marché de Noël de l’I-AMAP-Y Association du Bourg L’Evêque Rennes Mercredi 17 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit – entrée libre

Marché de Noël de avec l’I-AMAP-Y les producteur·trices de l’i-amap-y et des créatrices locales.

* Bijoux

* Illustrations

* Cyanotypes

* Cosmétiques

Le 17 décembre de 17h à 20h.

Cour de l’association du Bourg L’Evêque au 16 papu à Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T20:00:00.000+01:00

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27