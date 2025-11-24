Marché de Noël de l’I-AMAP-Y Locaux de l’association Bourg l’Evêque Rennes Mercredi 17 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

marché de Noël

L’I-AMAP-Y vous propose son marché de Noël avec les producteurices de l’AMAP (légumes, pain, galettes et crêpes, oeufs, fromage de chèvre, miel, tisanes et aromates, noix, crèmes de marron et bières) et des créatrices locales (bijoux en crochet, illustrations, cyanotypes, hydrolats et cosmétiques).

Venez découvrir l’I-AMAP-Y lors d’un moment convivial autour d’un verre de vin chaud, des produits de nos producteurices et de créations originales. Un marché de Noël équitable et local !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T20:00:00.000+01:00

Locaux de l’association Bourg l’Evêque 16 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine