Marché de Noël de Lichtenberg Lichtenberg
place de l’église Lichtenberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association Moto Trike du Lion vous invite à son tout premier marché de Noël à Lichtenberg, avec des exposants en intérieur et en extérieur. Venez rencontrer le Père Noël et le Grinch pour une expérience festive unique et conviviale !
Le Moto Trike du lion organise son premier marché de Noël avec des exposants intérieurs et extérieurs.
Présence du Père Noël et du Grinch sur le marché.
Le Melody Gospel de Haguenau donnera un concert gratuit à partir de 17h à l’église catholique.
Petite restauration et buvette sur place. .
place de l’église Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 02 90 79 motrikedulion67@outlook.fr
English :
The Moto Trike du Lion association invites you to its very first Christmas market in Lichtenberg, with indoor and outdoor exhibitors. Come and meet Santa Claus and the Grinch for a unique and convivial festive experience!
German :
Der Verein Moto Trike du Lion lädt Sie zu seinem allerersten Weihnachtsmarkt in Lichtenberg ein, mit Ausstellern im Innen- und Außenbereich. Treffen Sie den Weihnachtsmann und den Grinch für ein einzigartiges und geselliges Festivalerlebnis!
Italiano :
L’associazione Moto Trike du Lion vi invita al suo primo mercatino di Natale a Lichtenberg, con bancarelle al coperto e all’aperto. Venite a conoscere Babbo Natale e il Grinch per un’esperienza di festa unica e conviviale!
Espanol :
La asociación Moto Trike du Lion le invita a su primer mercado navideño en Lichtenberg, con puestos interiores y exteriores. Ven a conocer a Papá Noel y al Grinch para vivir una experiencia festiva única y distendida
