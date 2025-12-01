Marché de Noël de Liesle Salle des Fêtes Liesle

Marché de Noël de Liesle

Salle des Fêtes 20 Rue de Bourg Sec Liesle Doubs

2025-12-13 10:00:00

2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Venez découvrir le marché de Noël de Liesle et ses nombreux exposants producteurs, artisans locaux, buvette, restauration, animations et présence du Père Noël. .

English : Marché de Noël de Liesle

German : Marché de Noël de Liesle

