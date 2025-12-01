Marché de Noël de Liesle Salle des Fêtes Liesle
Marché de Noël de Liesle Salle des Fêtes Liesle samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Liesle
Salle des Fêtes 20 Rue de Bourg Sec Liesle Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez découvrir le marché de Noël de Liesle et ses nombreux exposants producteurs, artisans locaux, buvette, restauration, animations et présence du Père Noël. .
Salle des Fêtes 20 Rue de Bourg Sec Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 69 84 19
English : Marché de Noël de Liesle
German : Marché de Noël de Liesle
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Liesle Liesle a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON