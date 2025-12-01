Marché de Noël de Lignières Lignières

Marché de Noël de Lignières Lignières dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël de Lignières

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Un marché de Noël au plus proche de l’artisanat, de la convivialité dans le joli cadre emblématique de Lignières, la Halle…

C’est le dimanche pour faire vos emplettes de Noël, qu’elles soient alimentaires ou artisanales par la décoration par exemple. Retrouvez-vous dans une ambiance festive avec les cafés et restaurants ouverts autour de la Halle et des promenade en calèche, sans oublier la présence du Père Noël. .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 18

English :

A Christmas market as close as possible to craftsmanship, conviviality in the beautiful emblematic setting of Lignières, the Halle…

German :

Ein Weihnachtsmarkt, der dem Kunsthandwerk am nächsten kommt, Geselligkeit in der hübschen und emblematischen Umgebung von Lignières, der Halle…

Italiano :

Un mercatino di Natale il più vicino possibile all’artigianato e alla convivialità nella graziosa ed emblematica cornice di Lignières, la Halle…

Espanol :

Un mercado navideño lo más cercano posible a la artesanía y la convivencia en el bonito y emblemático marco de Lignières, la Halle…

L’événement Marché de Noël de Lignières Lignières a été mis à jour le 2025-09-26 par OT LIGNIERES