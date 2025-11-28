Marché de Noël de Lipsheim Lipsheim

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Lipsheim

Place du Général Leclerc Lipsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Bijoux, créations diverses et douceurs sucrées seront proposés par des artisans et associations. 0  .

Place du Général Leclerc Lipsheim 67640 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 19 54 

