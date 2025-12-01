Marché de Noël de Lisieux Lisieux

Marché de Noël de Lisieux

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-14

La Ville de Lisieux vous invite chaleureusement à son marché de Noël en centre-ville. Vous y trouverez de quoi préparer les fêtes et des produits étonnants à mettre sous le sapin !

Le Marché de Noël de Lisieux revient place François Mitterrand, du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, pour illuminer la fin d’année, avec un programme riche

Vendredi 12 décembre, de 10h à 21h

16h 18h concert d’Audrey

16h 21h maquillage par Abra-Maquillos

14h-18h30 balades en calèche

Samedi 13 décembre, de 10h à 21h

10h30 12h30 concert de Coralie

14h 18h30 balades en calèche

15h 17h concert d’Audrey

17h 19h concert de Max

10h 12h & 14h 19h maquillage par Aurore

Dimanche 14 décembre, de 10h à 19h

11h 13h concert de Coralie

14h 18h30 balades en calèche

15h 16h concert de Flavie

15h 17h30 animation de mascottes par le Comité des Fêtes

10h 12h & 14h 18h maquillage par Aurore

65 exposants vous accueillent pour vous faire découvrir leurs créations et spécialités gourmandes. Les visiteurs pourront flâner entre les stands, profiter des décorations lumineuses et partager un moment festif en famille ou entre amis.

Pendant ce week-end, il y aura aussi une parade illuminée, ainsi qu’un feu d’artifice ! .

English : Marché de Noël de Lisieux

The City of Lisieux warmly invites you to its Christmas market in the city center. You’ll find everything you need to prepare for the festive season, plus some amazing products to put under the tree!

