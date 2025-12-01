Marché de Noël de Lisieux Lisieux
Marché de Noël de Lisieux Lisieux vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël de Lisieux
Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-14
La Ville de Lisieux vous invite chaleureusement à son marché de Noël en centre-ville. Vous y trouverez de quoi préparer les fêtes et des produits étonnants à mettre sous le sapin !
Le Marché de Noël de Lisieux revient place François Mitterrand, du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, pour illuminer la fin d’année, avec un programme riche
Vendredi 12 décembre, de 10h à 21h
16h 18h concert d’Audrey
16h 21h maquillage par Abra-Maquillos
14h-18h30 balades en calèche
Samedi 13 décembre, de 10h à 21h
10h30 12h30 concert de Coralie
14h 18h30 balades en calèche
15h 17h concert d’Audrey
17h 19h concert de Max
10h 12h & 14h 19h maquillage par Aurore
Dimanche 14 décembre, de 10h à 19h
11h 13h concert de Coralie
14h 18h30 balades en calèche
15h 16h concert de Flavie
15h 17h30 animation de mascottes par le Comité des Fêtes
10h 12h & 14h 18h maquillage par Aurore
65 exposants vous accueillent pour vous faire découvrir leurs créations et spécialités gourmandes. Les visiteurs pourront flâner entre les stands, profiter des décorations lumineuses et partager un moment festif en famille ou entre amis.
Pendant ce week-end, il y aura aussi une parade illuminée, ainsi qu’un feu d’artifice ! .
Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie
English : Marché de Noël de Lisieux
The City of Lisieux warmly invites you to its Christmas market in the city center. You’ll find everything you need to prepare for the festive season, plus some amazing products to put under the tree!
