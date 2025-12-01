Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac
Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac
Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La mairie de L’Isle d’Espagnac, vous invite à participer à son marché de Noël.
Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 33 17
English :
L’Isle d’Espagnac town council invites you to take part in its Christmas market.
German :
Die Gemeindeverwaltung von L’Isle d’Espagnac, lädt Sie ein, an ihrem Weihnachtsmarkt teilzunehmen.
Italiano :
Il Comune di L’Isle d’Espagnac vi invita a partecipare al suo mercatino di Natale.
Espanol :
El ayuntamiento de L’Isle d’Espagnac le invita a participar en su mercado navideño.
