Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac

Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac

Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

La mairie de L’Isle d’Espagnac, vous invite à participer à son marché de Noël.
Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 33 17 

English :

L’Isle d’Espagnac town council invites you to take part in its Christmas market.

German :

Die Gemeindeverwaltung von L’Isle d’Espagnac, lädt Sie ein, an ihrem Weihnachtsmarkt teilzunehmen.

Italiano :

Il Comune di L’Isle d’Espagnac vi invita a partecipare al suo mercatino di Natale.

Espanol :

El ayuntamiento de L’Isle d’Espagnac le invita a participar en su mercado navideño.

L’événement Marché de Noêl de L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême