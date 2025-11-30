Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Lizine Centre du Village Lizine

Centre du Village 9, Rue Gloria Lizine Doubs

Gratuit
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-30

Venez découvrir le marché de Noël de Lizine organisé par l’atelier de bricolage de l’acl. Nombreux exposants régionaux, buvette (vin chaud, bières de noël) et restauration (gaufres,..) sur place.   .

