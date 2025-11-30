Marché de Noël de Lizine Centre du Village Lizine
Centre du Village 9, Rue Gloria Lizine Doubs
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
2025-11-30
Venez découvrir le marché de Noël de Lizine organisé par l’atelier de bricolage de l’acl. Nombreux exposants régionaux, buvette (vin chaud, bières de noël) et restauration (gaufres,..) sur place. .
Centre du Village 9, Rue Gloria Lizine 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 58 96
