Marché de Noël de Lizine Centre du Village Lizine

Venez découvrir le marché de Noël de Lizine organisé par l’atelier de bricolage de l’acl. Nombreux exposants régionaux, buvette (vin chaud, bières de noël) et restauration (gaufres,..) sur place. .

Centre du Village 9, Rue Gloria Lizine 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 58 96

