Marché de Noël de Locoal Mendon Place de l’église Locoal-Mendon
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Rendez-vous le samedi 6 décembre de 10h à 18h sur la place de l’Église et dans les rues adjacentes pour une journée magique en famille !
Découvertes gourmandes crêpes, vin chaud, barbe à papa, buvette et restauration.
Artisans & producteurs locaux pour des idées cadeaux uniques.
Chants des enfants de l’école Hugues Aufray à 11h.
Concert d’orgue (10h-12h), chants de Noël à l’église (15h-17h) avec Benoit Breton.
Balade à poney (15h-18h) pour le bonheur des petits avec le CLV.
Arrivée du Père Noël à 16h.
Feu d’artifice organisé par la Mairie de Locoal-Mendon à 18h au stade !
Organisé par l’Amicale Laïque Hugues Aufray. .
