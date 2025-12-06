Marché de Noël de Locoal Mendon Place de l’église Locoal-Mendon

Marché de Noël de Locoal Mendon

Place de l’église Place de l’Église Locoal-Mendon Morbihan

Rendez-vous le samedi 6 décembre de 10h à 18h sur la place de l’Église et dans les rues adjacentes pour une journée magique en famille !

Découvertes gourmandes crêpes, vin chaud, barbe à papa, buvette et restauration.

Artisans & producteurs locaux pour des idées cadeaux uniques.

Chants des enfants de l’école Hugues Aufray à 11h.

Concert d’orgue (10h-12h), chants de Noël à l’église (15h-17h) avec Benoit Breton.

Balade à poney (15h-18h) pour le bonheur des petits avec le CLV.

Arrivée du Père Noël à 16h.

Feu d’artifice organisé par la Mairie de Locoal-Mendon à 18h au stade !

Organisé par l’Amicale Laïque Hugues Aufray. .

