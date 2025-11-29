Marché de Noël de l’Octroi L’Octroi Nancy Nancy

Marché de Noël de l’Octroi

L'Octroi Nancy 47 Boulevard d'Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-11-29 13:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Les créatrices de l’Octroi-Nancy et leurs invité.e.s organisent un marché de Noël dans la Petite Halle !

Art Visuels, céramique, crochet, vannerie, sculpture sur bois et bien d’autres merveilles vous attendent. L’occasion de dénicher des cadeaux uniques et faits main pour les fêtes. La buvette de L’Autre Canal sera de la partie pour trinquer ensemble et réchauffer l’ambiance !

Artistes du coin, bonne humeur, trouvailles originales… Ne manquez pas ce rendez-vous festif !Tout public

L’Octroi Nancy 47 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 17 01 90

English :

The Octroi-Nancy designers and their guests organize a Christmas market in the Petite Halle!

Visual arts, ceramics, crochet, basketry, woodcarving and much more await you. This is your chance to find unique, handmade gifts for the festive season. The L’Autre Canal refreshment bar will be on hand to toast the occasion and warm up the atmosphere!

Local artists, good spirits, original finds? Don’t miss this festive event!

German :

Die Schöpferinnen des Octroi-Nancy und ihre Gäste organisieren einen Weihnachtsmarkt in der Petite Halle!

Bildende Kunst, Keramik, Häkeln, Korbflechten, Holzschnitzerei und viele andere schöne Dinge erwarten Sie. Eine gute Gelegenheit, einzigartige und handgemachte Geschenke für die Feiertage zu finden. Der Ausschank von L’Autre Canal ist mit von der Partie, um gemeinsam anzustoßen und die Stimmung aufzuheizen!

Künstler aus der Region, gute Laune, originelle Funde? Lassen Sie sich dieses festliche Ereignis nicht entgehen!

Italiano :

I designer di Octroi-Nancy e i loro ospiti organizzano un mercatino di Natale nella Petite Halle!

Arti visive, ceramica, uncinetto, cesteria, scultura in legno e molto altro ancora vi aspettano. È l’occasione per acquistare regali unici e fatti a mano per le festività. Il bar L’Autre Canal sarà a disposizione per brindare e riscaldare l’atmosfera!

Artisti locali, buon umore, oggetti originali? Non perdetevi questo evento festivo!

Espanol :

Los diseñadores de Octroi-Nancy y sus invitados organizan un mercado navideño en la Petite Halle

Artes plásticas, cerámica, ganchillo, cestería, talla de madera y mucho más te esperan. Es la ocasión de comprar regalos únicos hechos a mano para estas fiestas. El bar de L’Autre Canal estará presente para brindar por la ocasión y caldear el ambiente

Artistas locales, buen humor, hallazgos originales.. No se pierda este acontecimiento festivo

L’événement Marché de Noël de l’Octroi Nancy a été mis à jour le 2025-11-01 par DESTINATION NANCY