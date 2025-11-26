MARCHÉ DE NOEL DE LODÈVE Lodève

MARCHÉ DE NOEL DE LODÈVE

Place de la Halle Dardé Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Marché de Noël à la Halle Dardé!

Venez nombreux et retrouvez nos artisans, créateurs et producteurs locaux !

De 9h à 19h À partir de 15h30 le marché s’agrandit avec des stands en extérieur.

Place de la Halle Dardé Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00

English :

Christmas market at Halle Dardé!

Come and meet our local craftsmen, designers and producers!

9am to 7pm From 3:30pm the market expands to include outdoor stalls.

German :

Weihnachtsmarkt in der Halle Dardé!

Kommen Sie zahlreich und finden Sie unsere Kunsthandwerker, Designer und lokalen Produzenten!

Von 9 bis 19 Uhr Ab 15:30 Uhr wird der Markt um Stände im Freien erweitert.

Italiano :

Mercatino di Natale alla Halle Dardé!

Venite tutti a conoscere i nostri artigiani, designer e produttori locali!

Dalle 9.00 alle 19.00 Dalle 15.30 il mercatino si allarga alle bancarelle all’aperto.

Espanol :

¡Mercado de Navidad en la Halle Dardé!

Vengan todos y conozcan a nuestros artesanos, diseñadores y productores locales

De 9:00 a 19:00 A partir de las 15:30, el mercado se amplía con puestos al aire libre.

