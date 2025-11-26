MARCHÉ DE NOEL DE LODÈVE Lodève
Place de la Halle Dardé Lodève Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
Marché de Noël à la Halle Dardé!
Venez nombreux et retrouvez nos artisans, créateurs et producteurs locaux !
De 9h à 19h À partir de 15h30 le marché s’agrandit avec des stands en extérieur.
Place de la Halle Dardé Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00
English :
Christmas market at Halle Dardé!
Come and meet our local craftsmen, designers and producers!
9am to 7pm From 3:30pm the market expands to include outdoor stalls.
German :
Weihnachtsmarkt in der Halle Dardé!
Kommen Sie zahlreich und finden Sie unsere Kunsthandwerker, Designer und lokalen Produzenten!
Von 9 bis 19 Uhr Ab 15:30 Uhr wird der Markt um Stände im Freien erweitert.
Italiano :
Mercatino di Natale alla Halle Dardé!
Venite tutti a conoscere i nostri artigiani, designer e produttori locali!
Dalle 9.00 alle 19.00 Dalle 15.30 il mercatino si allarga alle bancarelle all’aperto.
Espanol :
¡Mercado de Navidad en la Halle Dardé!
Vengan todos y conozcan a nuestros artesanos, diseñadores y productores locales
De 9:00 a 19:00 A partir de las 15:30, el mercado se amplía con puestos al aire libre.
