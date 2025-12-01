Marché de Noël de Logelbach Wintzenheim

Marché de Noël de Logelbach Wintzenheim samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de Logelbach

5 rue Herzog Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-13

Marché de Noël dans le quartier de Logelbach, 16 maisonnettes avec exposants artisans sur le thème de Noël.

Les visiteurs se rendront sur le parvis des Eglises de Logelbach (rue Herzog) pour découvrir les 16 maisonnettes installées pour l’occasion. Des exposants et artisans proposent leurs articles et créations sur le thème de Noël. .

5 rue Herzog Wintzenheim 68124 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 89 cbuhler@mairie-wintzenheim.fr

English :

Christmas market in the Logelbach district, 16 booths with Christmas-themed exhibitors and craftspeople.

German :

Weihnachtsmarkt im Stadtteil Logelbach, 16 Häuschen mit Ausstellern Kunsthandwerkern zum Thema Weihnachten.

Italiano :

Mercatino di Natale nel quartiere di Logelbach, 16 bancarelle con espositori e artigiani a tema natalizio.

Espanol :

Mercado navideño en el barrio de Logelbach, 16 puestos con expositores y artesanos de temática navideña.

