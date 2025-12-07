Marché de Noël de Longny Place de l’Hôtel de ville et Salle des fêtes Longny les Villages

Marché de Noël de Longny Place de l’Hôtel de ville et Salle des fêtes Longny les Villages dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël de Longny

Place de l’Hôtel de ville et Salle des fêtes LONGNY-AU-PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le VAL vous propose son traditionnel marché de Noël avec artisanat et produits du terroir. Animation orgue de barbarie. Arrivée du Père Noel à 15h.Manège pour les enfants . Restauration sur place.

Exposition de 10h à 12h et de 14h à 17h dans la salle de la mairie. .

Place de l’Hôtel de ville et Salle des fêtes LONGNY-AU-PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 31 54 26 66

English : Marché de Noël de Longny

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Longny Longny les Villages a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Touisme des Hauts du Perche