Marché de Noël de Longues-sur-Mer Salle des fêtes de Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer

Marché de Noël de Longues-sur-Mer

Salle des fêtes de Longues-sur-Mer Rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

De nombreux exposants sont attendus ! Au programme par ailleurs: un feu d’artifice sera tiré le samedi 6 décembre à 19h30 à proximité de la salle des fêtes, ainsi qu’un concert avec l’Orphéon de BAYEUX le dimanche à 18h00 à l’église (chauffée).

Salle des fêtes de Longues-sur-Mer Rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie +33 6 87 15 59 32 lepainteurpierre@orange.fr

English : Marché de Noël de Longues-sur-Mer

Many exhibitors are expected! Also on the program: fireworks on Saturday December 6 at 7.30pm near the village hall, and a concert by the Orphéon de BAYEUX on Sunday at 6pm in the church (heated).

L’événement Marché de Noël de Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Bayeux Intercom