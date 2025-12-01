Marché de Noël de Louchats Louchats
Place Sainte-Croix Louchats Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La magie de Noël s’installe à pour une journée féerique !
De , créateurs et artisans, pour vos cadeaux et découvertes artisanales
De 10h à 11h et de 14h à 16h maquillage féérique, atelier perles à repasser et balade à poneys
15h concours de jeu vidéo (Mario Kart), inscription gratuite sur place
De 16h à 17h v ̀ ̈ l’occasion parfaite pour une photo et un moment magique !
18h tombola de Noël
Toute la journée vin chaud fait maison, buvette et petite restauration, manège, pêche à la ligne, concours de dessin de Noël
Venez partager l’esprit de Noël en famille ou entre amis ! .
Place Sainte-Croix Louchats 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 51 42
L’événement Marché de Noël de Louchats Louchats a été mis à jour le 2025-11-28 par La Gironde du Sud