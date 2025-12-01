Marché de Noël de Louchats

Place Sainte-Croix Louchats Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La magie de Noël s’installe à pour une journée féerique !

De , créateurs et artisans, pour vos cadeaux et découvertes artisanales

́

De 10h à 11h et de 14h à 16h maquillage féérique, atelier perles à repasser et balade à poneys

15h concours de jeu vidéo (Mario Kart), inscription gratuite sur place

De 16h à 17h v ̀ ̈ l’occasion parfaite pour une photo et un moment magique !

18h tombola de Noël

Toute la journée vin chaud fait maison, buvette et petite restauration, manège, pêche à la ligne, concours de dessin de Noël

Venez partager l’esprit de Noël en famille ou entre amis ! .

Place Sainte-Croix Louchats 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 51 42

English : Marché de Noël de Louchats

L’événement Marché de Noël de Louchats Louchats a été mis à jour le 2025-11-28 par La Gironde du Sud