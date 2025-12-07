MARCHÉ DE NOËL DE LOUPIAN Loupian

MARCHÉ DE NOËL DE LOUPIAN

Ledimanche 7 décembre, retrouvez-nous sur laPlace du Général de Gaullepour legrand marché de Noël!Découvrez plus de30 artisans créateurset profitez d’animations tout au long de la journée: spectacles de danse, contes pour enfants, chants… et bien plus encore !Participez aux activités proposées par lesassociations loupianaises, régalez-vous à labuvette et aux stands de restauration, et laissez-vous surprendre parla compagnie Lune à l’Autreavec sesspectacles et déambulations de clowns, ainsi que desateliers et surprisesà découvrir.Venez enfamille ou entre amispour unmoment convivial et festif!Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook Ville de LoupianSite internet www.loupian.fr .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

English :

On Sunday, December 7, join us on thePlace du Général de Gaulle for the big Christmas market!

German :

Am Sonntag, dem 7. Dezember, finden Sie uns auf dem Place du Général de Gaulle für den großen Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Domenica 7 dicembre, unitevi a noi in Place du Général de Gaulle per il grande mercato di Natale!

Espanol :

El domingo 7 de diciembre, únase a nosotros en la Place du Général de Gaulle para asistir al gran mercado navideño

