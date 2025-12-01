Marché de Noël de l’UCE Étaules
Marché de Noël de l’UCE Étaules samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de l’UCE
Place de Verdun Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez profiter d’un moment convivial et festif en famille au marché de Noël des commerçants d’Etaules.
Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uceetaules@gmail.com
English :
Come and enjoy a convivial and festive moment with your family at the Etaules Merchants Christmas Market.
German :
Genießen Sie mit Ihrer Familie einen geselligen und festlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt der Händler von Etaules.
Italiano :
Venite a godervi un evento amichevole e festoso per le famiglie al mercatino di Natale dei commercianti di Etaules.
Espanol :
Venga a disfrutar en familia de un agradable y festivo acontecimiento en el mercado navideño de los comerciantes de Etaules.
L’événement Marché de Noël de l’UCE Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules