Marché de Noël de l’UCE Étaules

Marché de Noël de l’UCE Étaules samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de l’UCE

Place de Verdun Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez profiter d’un moment convivial et festif en famille au marché de Noël des commerçants d’Etaules.

.

Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uceetaules@gmail.com

English :

Come and enjoy a convivial and festive moment with your family at the Etaules Merchants Christmas Market.

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie einen geselligen und festlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt der Händler von Etaules.

Italiano :

Venite a godervi un evento amichevole e festoso per le famiglie al mercatino di Natale dei commercianti di Etaules.

Espanol :

Venga a disfrutar en familia de un agradable y festivo acontecimiento en el mercado navideño de los comerciantes de Etaules.

L’événement Marché de Noël de l’UCE Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules