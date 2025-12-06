Marché de Noël de Luçon

Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël

Place Leclerc

– Samedi et dimanche Petit train, chalet du Père Noël, photobooth, balades en calèche, petit manège, maquillage et sculpture ballons, piste de curling, jeux en bois, structure gonflable.

– Samedi Déambulation musicale par La Charrette de Noël, spectacle Lady Noël et les chaussettes rouges à 17h et 18h.

– Dimanche Magicien, mentaliste Noam, déambulation musicale par Orélie Balloon, balade en chiens de traineau en journée et nocturne (par Doggy’sport 85)

Place Richelieu

– Samedi et dimanche : Stand de la protection civile, vente de bûchettes, bar à soupe, vente créations de Noël par l’Amicale des Bocains luçonnais au profit de l’AFM-Téléthon, animations associatives sur scène, exposions de voitures anciennes par l’ASVAM (devant la Cathédrale et uniquement les après-midi)

– Samedi Stand du Campus Espace Jeunes pour la vente de préparations à cookies, cookies fait maison et gaufres, jus de pomme au verre.

Cathédrale :

– Samedi et dimanche : Crèche vivante dans le cloître (à partir de 17h)

Rue Georges Clemenceau :

– Samedi et dimanche Bulles de savon géantes par la Cie Les Pléiades.

– Samedi : Déambulation avec chants de Noël par Trio Valdes à partir de 14h, jongleur de feu et d’objets lumineux, acrobates lutins

– Dimanche Déambulation musicale Les Carillonneurs par la Cie Gueule de Loup, Le swing des Gambettes par Rosalie Méli-Mélodie, Balade en chiens de traîneau et Parade Nocturne par Dogg’Sport 85 .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 84 29 77 comitefeteslucon@gmail.com

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

