Marché de Noël de Luçon Luçon

Luçon Vendée
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:30:00
2025-12-06 2025-12-07
Marché de Noël
Place Leclerc
– Samedi et dimanche Petit train, chalet du Père Noël, photobooth, balades en calèche, petit manège, maquillage et sculpture ballons, piste de curling, jeux en bois, structure gonflable.
– Samedi Déambulation musicale par La Charrette de Noël, spectacle Lady Noël et les chaussettes rouges à 17h et 18h.
– Dimanche Magicien, mentaliste Noam, déambulation musicale par Orélie Balloon, balade en chiens de traineau en journée et nocturne (par Doggy’sport 85)
Place Richelieu
– Samedi et dimanche : Stand de la protection civile, vente de bûchettes, bar à soupe, vente créations de Noël par l’Amicale des Bocains luçonnais au profit de l’AFM-Téléthon, animations associatives sur scène, exposions de voitures anciennes par l’ASVAM (devant la Cathédrale et uniquement les après-midi)
– Samedi Stand du Campus Espace Jeunes pour la vente de préparations à cookies, cookies fait maison et gaufres, jus de pomme au verre.
Cathédrale :
– Samedi et dimanche : Crèche vivante dans le cloître (à partir de 17h)
Rue Georges Clemenceau :
– Samedi et dimanche Bulles de savon géantes par la Cie Les Pléiades.
– Samedi : Déambulation avec chants de Noël par Trio Valdes à partir de 14h, jongleur de feu et d’objets lumineux, acrobates lutins
– Dimanche Déambulation musicale Les Carillonneurs par la Cie Gueule de Loup, Le swing des Gambettes par Rosalie Méli-Mélodie, Balade en chiens de traîneau et Parade Nocturne par Dogg’Sport 85 .
Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 84 29 77 comitefeteslucon@gmail.com
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
