MARCHE DE NOEL DE L’UFAC Bourran

MARCHE DE NOEL DE L’UFAC Bourran samedi 22 novembre 2025.

SALLE DES FETES DE BOURRAN Bourran Lot-et-Garonne

MARCHE DE NOEL SUR 2 JOURS
PRÉSENCE DU PERE NOEL LES 2 JOURS
ANIMATION MAJORETTE AVEC LES MAJO REVES DE PORT SAINTE MARIE
TOMBOLA DE NOEL 1 TIRAGE LE SAMEDI ET 1 TIRAGE LE DIMANCHE
PELUCHE GEANTE
PETITE RESTAURATION ET BAR   .

SALLE DES FETES DE BOURRAN Bourran 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 25 86 94  jiperavier@gmail.com

