MARCHE DE NOEL DE L'UFAC Bourran samedi 22 novembre 2025.
SALLE DES FETES DE BOURRAN Bourran Lot-et-Garonne
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-22
MARCHE DE NOEL SUR 2 JOURS
PRÉSENCE DU PERE NOEL LES 2 JOURS
ANIMATION MAJORETTE AVEC LES MAJO REVES DE PORT SAINTE MARIE
TOMBOLA DE NOEL 1 TIRAGE LE SAMEDI ET 1 TIRAGE LE DIMANCHE
PELUCHE GEANTE
PETITE RESTAURATION ET BAR .
SALLE DES FETES DE BOURRAN Bourran 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
