Marché de Noël de Lugasson Lugasson

Le Bourg Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Pour ce marché de Noël, diverses animations jonglerie et magie seront au programme ainsi que de nombreux artisans. A partir de 18 h, le Père Noël fera sont entrée pour faire des photos avec les enfants. Vous pourrez vous restaurer sur place avec la délicieuse tartiflette de Nicolas ou le vin chaud de José. A 19 h 45, vous pourrez participer à une ballade aux flambeaux dans le village tout en musique. Puis à 20 h 30, un concert du groupe TOLKIA sera organisé dans l’église (participation libre). TOLKIA est un groupe de musique de Bordeaux, spécialisé dans la musique traditionnelle irlandaise, celtique et les musiques du monde. Des danses joyeuses irlandaises aux rythmes endiablés des Balkans, de la sensualité des chants brésiliens à la fougue du jazz manouche, ils passent avec aisance d’une couleur à l’autre, et partageront avec joie leurs découvertes musicales. .

Le Bourg Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 96 78

