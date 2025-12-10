Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens Arès
Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens Arès dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens
place de l’église Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
10h/18h
Marché de Noël des artisans et commerçants venez flâner, déguster et profiter d’une ambiance festive avec la présence du Père Noël ! Buvette et restauration sur place, crêpes proposées au profit du Téléthon.
Tout public Gratuit.
Lieu place de l’Église. .
place de l’église Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07
English : Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens
L’événement Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens Arès a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme d’Arès