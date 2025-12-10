Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens Arès

Marché de Noël de l’Union des Commerçants Arésiens

place de l’église Arès Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

10h/18h

Marché de Noël des artisans et commerçants venez flâner, déguster et profiter d’une ambiance festive avec la présence du Père Noël ! Buvette et restauration sur place, crêpes proposées au profit du Téléthon.

Tout public Gratuit.

Lieu place de l’Église. .

place de l’église Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07

