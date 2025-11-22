Marché de Noël de l’Union Saint Trophime d’Eschau Eschau
Marché de Noël de l’Union Saint Trophime d’Eschau Eschau samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël de l’Union Saint Trophime d’Eschau
24 rue de la 1ère Division Blindée Eschau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Au chaud et à l’abri des intempéries, on trouve ici tous les ingrédients nécessaires à la réussite d’un marché de Noël artisanat, décorations de Noël, espace enfants avec animations, vin chaud, pâtisseries… 0 .
24 rue de la 1ère Division Blindée Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 03 76
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de l’Union Saint Trophime d’Eschau Eschau a été mis à jour le 2025-11-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg