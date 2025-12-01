Marché de Noël de Malancourt Salle Orchidées Amnéville

Marché de Noël de Malancourt Salle Orchidées Amnéville samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de Malancourt

Salle Orchidées 43 rue du Bon Puits Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noel organisé par Malancourt Culture Loisirs.

feu d’artifice à 20hTout public

0 .

Salle Orchidées 43 rue du Bon Puits Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 08 69 80 32

English :

Christmas market organized by Malancourt Culture Loisirs.

fireworks at 8pm

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von Malancourt Culture Loisirs.

feuerwerk um 20 Uhr

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da Malancourt Culture Loisirs.

fuochi d’artificio alle 20.00

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por Malancourt Culture Loisirs.

fuegos artificiales a las 20.00 horas

L’événement Marché de Noël de Malancourt Amnéville a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION AMNEVILLE