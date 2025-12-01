Marché de Noël de Malancourt Salle Orchidées Amnéville
Marché de Noël de Malancourt
Salle Orchidées 43 rue du Bon Puits Amnéville Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noel organisé par Malancourt Culture Loisirs.
feu d’artifice à 20hTout public
Salle Orchidées 43 rue du Bon Puits Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 08 69 80 32
English :
Christmas market organized by Malancourt Culture Loisirs.
fireworks at 8pm
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von Malancourt Culture Loisirs.
feuerwerk um 20 Uhr
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da Malancourt Culture Loisirs.
fuochi d’artificio alle 20.00
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por Malancourt Culture Loisirs.
fuegos artificiales a las 20.00 horas
