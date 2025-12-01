Marché de Noël de Malataverne Place de la mairie Malataverne

Marché de Noël de Malataverne

Place de la mairie Hall des Tuileries (Derrière la Mairie) Malataverne Drôme

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

On vous attend avec plus de 30 exposants et des animations pour tous ! La chorale « A travers Chants » résonnera dans l’église à 17h.

Un feu d’artifice organisé par la mairie sera tiré sur l’esplanade Gaston Etienne à 18h30 !

Place de la mairie Hall des Tuileries (Derrière la Mairie) Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 72 70 00 malataverne.cdf@gmail.com

English :

Over 30 exhibitors and entertainment for all! The « A travers Chants » choir will perform in the church at 5pm.

A fireworks display organized by the town hall will be set off on the Gaston Etienne esplanade at 6.30pm!

German :

Wir erwarten Sie mit mehr als 30 Ausstellern und Unterhaltung für alle! Der Chor « A travers Chants » wird um 17 Uhr in der Kirche erklingen.

Ein von der Stadtverwaltung organisiertes Feuerwerk wird um 18:30 Uhr auf der Esplanade Gaston Etienne abgebrannt!

Italiano :

Più di 30 espositori e intrattenimento per tutti! Il coro « A travers Chants » si esibirà nella chiesa alle 17.00.

Alle 18.30, sulla spianata Gaston Etienne, si terrà uno spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune!

Espanol :

Más de 30 expositores y diversión para todos El coro « A travers Chants » actuará en la iglesia a las 17:00 horas.

A las 18:30, en la explanada Gaston Etienne, se disparará un castillo de fuegos artificiales organizado por el Ayuntamiento

