Marché de Noël de Marsilly Salle Georges Simenon Marsilly

Marché de Noël de Marsilly

Salle Georges Simenon Face à l’église Marsilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Le Comité d’Animation Marsellois organise le marché de Noël décoration, cadeaux, objets en bois, gourmandises…

+33 5 46 01 24 17 cam.marsilly@yahoo.com

English : Marsilly Christmas Market

The Comité d’Animation Marsellois organizes the Christmas market: decorations, gifts, wooden objects, delicacies…

German : Weihnachtsmarkt in Marsilly

Das Comité d’Animation Marsellois organisiert den Weihnachtsmarkt: Dekoration, Geschenke, Holzgegenstände, Leckereien…

Italiano :

Il Comité d’Animation Marsellois organizza un mercatino di Natale con decorazioni, regali, oggetti in legno e prelibatezze…

Espanol : Mercado navideño de Marsilly

El Comité d’Animation Marsellois organiza un mercado navideño con adornos, regalos, objetos de madera y delicatessen…

