Marché de Noël de Marsilly Salle Georges Simenon Marsilly
Marché de Noël de Marsilly Salle Georges Simenon Marsilly dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Marsilly
Salle Georges Simenon Face à l’église Marsilly Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Comité d’Animation Marsellois organise le marché de Noël décoration, cadeaux, objets en bois, gourmandises…
.
Salle Georges Simenon Face à l’église Marsilly 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 24 17 cam.marsilly@yahoo.com
English : Marsilly Christmas Market
The Comité d’Animation Marsellois organizes the Christmas market: decorations, gifts, wooden objects, delicacies…
German : Weihnachtsmarkt in Marsilly
Das Comité d’Animation Marsellois organisiert den Weihnachtsmarkt: Dekoration, Geschenke, Holzgegenstände, Leckereien…
Italiano :
Il Comité d’Animation Marsellois organizza un mercatino di Natale con decorazioni, regali, oggetti in legno e prelibatezze…
Espanol : Mercado navideño de Marsilly
El Comité d’Animation Marsellois organiza un mercado navideño con adornos, regalos, objetos de madera y delicatessen…
L’événement Marché de Noël de Marsilly Marsilly a été mis à jour le 2025-11-06 par Nous La Rochelle