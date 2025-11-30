Marché de Noël de Martiel Martiel
Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Organisé par l’APE de l’école, à la salle des fêtes.
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 49 44 98 52
English :
Organized by the school’s APE, in the Salle des Fêtes.
German :
Organisiert von der EV der Schule, in der Festhalle.
Italiano :
Organizzato dall’APE della scuola, nella Salle des Fêtes.
Espanol :
Organizado por la APE de la escuela, en la Salle des Fêtes.
