Martiel Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Organisé par l’APE de l’école, à la salle des fêtes.

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 49 44 98 52

English :

Organized by the school’s APE, in the Salle des Fêtes.

German :

Organisiert von der EV der Schule, in der Festhalle.

Italiano :

Organizzato dall’APE della scuola, nella Salle des Fêtes.

Espanol :

Organizado por la APE de la escuela, en la Salle des Fêtes.

L'événement Marché de Noël de Martiel Martiel a été mis à jour le 2025-09-02