MARCHÉ DE NOËL DE MARTRES-TOLOSANE Place du Général De Gaulle Martres-Tolosane

MARCHÉ DE NOËL DE MARTRES-TOLOSANE

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Pour 2025, l’APE reprend les rennes du marché de Noël de Martres-Tolosane. ❄️

Nous vous avons préparé une journée magique le dimanche 14 décembre 2025, de 10h00 à 18h00 sur la place du Général de Gaulle (ou au gymnase en cas de pluie).

De quoi ravir les enfants, et bien sûr, du vin chaud pour réchauffer les parents.

Nous avons hâte de vous retrouver à cette occasion ! .

Place du Général De Gaulle PLACE DU GENERAL DE GAULLE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie lateam31220@gmail.com

English :

For 2025, the APE takes over the reins of the Martres-Tolosane Christmas market. ????

German :

Für 2025 übernimmt die EV die Zügel des Weihnachtsmarktes in Martres-Tolosane. ????

Italiano :

Per il 2025, l’APE prenderà in mano le redini del mercatino di Natale di Martres-Tolosane. ????

Espanol :

Para 2025, la APE toma las riendas del mercado navideño de Martres-Tolosane. ????

