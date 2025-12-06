Marché de Noël de Mauron

Mauron Morbihan

2025-12-06 10:00:00

2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

L’amicale des commerçants et artisans vous propose de découvrir les créations locales tout en profitant des animations mode bijoux, céramiques, jouets, confiseries, petit train, crèche vivantes, balade aux flambeaux, soirée spectacle !

Une restauration sera proposée sur place avec des food-trucks. De 10h à 23h. .

Place de l’église Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 75 93

