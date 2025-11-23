Marché de Noël de Maurrin Maurrin
dimanche 14 décembre 2025
Marché de Noël de Maurrin
Maurrin Landes
2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Marché de Noël organisé par les associations du village de Maurrin. Présence du père Noël, marché des créateurs, marché alimentaire. Buvette et Food truck sur place. .
Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
