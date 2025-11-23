Marché de Noël de Maurrin

Maurrin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël organisé par les associations du village de Maurrin. Présence du père Noël, marché des créateurs, marché alimentaire. Buvette et Food truck sur place. .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Noël de Maurrin

German : Marché de Noël de Maurrin

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Maurrin

L’événement Marché de Noël de Maurrin Maurrin a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grenade