Marché de Noël de Médis Salle polyvalente Médis

Marché de Noël de Médis
Salle polyvalente 80 rue des sports Médis Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Les associations médisaises organisent un marché de Noël les 6 & 7 décembre à la salle polyvalente.
Salle polyvalente 80 rue des sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
English :
Medisian associations are organizing a Christmas market on December 6 & 7 at the Salle Polyvalente.
German :
Die Vereine von Médisaises organisieren am 6. & 7. Dezember in der Mehrzweckhalle einen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Le associazioni medicee organizzano un mercatino di Natale il 6 e 7 dicembre nella Salle Polyvalente.
Espanol :
Las asociaciones de Medisian organizan un mercado navideño los días 6 y 7 de diciembre en la Sala Polivalente.
