Marché de Noël de Médis Salle polyvalente Médis

Marché de Noël de Médis

Salle polyvalente 80 rue des sports Médis Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Les associations médisaises organisent un marché de Noël les 6 & 7 décembre à la salle polyvalente.

Salle polyvalente 80 rue des sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

English :

Medisian associations are organizing a Christmas market on December 6 & 7 at the Salle Polyvalente.

German :

Die Vereine von Médisaises organisieren am 6. & 7. Dezember in der Mehrzweckhalle einen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Le associazioni medicee organizzano un mercatino di Natale il 6 e 7 dicembre nella Salle Polyvalente.

Espanol :

Las asociaciones de Medisian organizan un mercado navideño los días 6 y 7 de diciembre en la Sala Polivalente.

