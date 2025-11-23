Marché de Noël de Ménéac salle des sports Ménéac

Marché de Noël de Ménéac

salle des sports 13 Ker Anna Ménéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Beaucoup d’exposants, de nombreux artisans et une grande variété de savoir-faire pour trouver de nombreuses idées de cadeaux pour faire plaisir à ses proches.

Organisé par Metairie Animation l’association de l’EHPAD de Ménéac. .

salle des sports 13 Ker Anna Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 35 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Ménéac Ménéac a été mis à jour le 2025-11-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande