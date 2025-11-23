Marché de Noël de Ménéac salle des sports Ménéac
Marché de Noël de Ménéac salle des sports Ménéac dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël de Ménéac
salle des sports 13 Ker Anna Ménéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Beaucoup d’exposants, de nombreux artisans et une grande variété de savoir-faire pour trouver de nombreuses idées de cadeaux pour faire plaisir à ses proches.
Organisé par Metairie Animation l’association de l’EHPAD de Ménéac. .
salle des sports 13 Ker Anna Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 35 92
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Ménéac Ménéac a été mis à jour le 2025-11-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande