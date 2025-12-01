Marché de Noël de Menetou-Salon

Place de l’Église Menetou-Salon Cher

Début : Dimanche 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Menetou-Salon en fête organise le marché de Noël de la commune.

Des producteurs passionnés, des artisans talentueux, des acteurs inspirés, des partisans de la bonne humeur et des créateurs plein d’idées seront au rendez-vous pour partager avec vous la magie des fêtes ! .

Place de l’Église Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 33 23 47 associationmsef@orange.fr

English :

Menetou-Salon en fête organizes the local Christmas market.

German :

Menetou-Salon en fête organisiert den Weihnachtsmarkt der Gemeinde.

Italiano :

Menetou-Salon en fête organizza il mercatino di Natale locale.

Espanol :

Menetou-Salon en fête organiza el mercado navideño local.

L’événement Marché de Noël de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2025-11-21 par OT BOURGES