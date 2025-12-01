Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne Ménil-Hubert-sur-Orne

Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne

Salle des fêtes Ménil-Hubert-sur-Orne Orne

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

20 exposants seront présents. Le père Noël promènera les enfants dans sa carriole, le photographe sera présent avec le trône du Père Noël. Maquillage des enfants le matin. Restauration sur place .

Salle des fêtes Ménil-Hubert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 6 23 11 59 30

