Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne Ménil-Hubert-sur-Orne
Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne Ménil-Hubert-sur-Orne dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne
Salle des fêtes Ménil-Hubert-sur-Orne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
20 exposants seront présents. Le père Noël promènera les enfants dans sa carriole, le photographe sera présent avec le trône du Père Noël. Maquillage des enfants le matin. Restauration sur place .
Salle des fêtes Ménil-Hubert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 6 23 11 59 30
English : Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne
L’événement Marché de Noël de Ménil-Hubert-sur-Orne Ménil-Hubert-sur-Orne a été mis à jour le 2025-11-27 par Flers agglo