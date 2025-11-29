Marché de Noël de Méral Hippodrome Méral

Marché de Noël de Méral

Hippodrome 1155 Route de Livré Méral Mayenne

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

Profitez d’un peu de magie avec le marché de Noël de Méral !

Marché de Noël de Méral

Samedi 29 Novembre de 15h à 21h à l’hippodrome.

Village du Père Noël, restauration, tombola, entrée gratuite.

Avec son QR Code, pour l’accès au site de Noël, plein d’informations, des photos, la possibilité de réserver vos repas du 1er au 20 Novembre. .

English :

Enjoy a bit of magic at the Méral Christmas market!

German :

Genießen Sie ein wenig Magie mit dem Weihnachtsmarkt in Méral!

Italiano :

Godetevi un po’ di magia al mercatino di Natale Méral!

Espanol :

¡Disfrute de un poco de magia en el mercado navideño de Méral!

